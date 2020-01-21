Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi
|21 Ocak 2020 13:23
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler
21 Ocak 2020 13:18
|Eski MİT personeli, Gülen'e mektupla istihbari bilgiler vermiş
21 Ocak 2020 13:07
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde
21 Ocak 2020 12:37
|Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
21 Ocak 2020 11:47
|Hücre evlerini finanse eden 15 FETÖ şüphelisine gözaltı
21 Ocak 2020 11:10
|FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi
21 Ocak 2020 11:03
|FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
21 Ocak 2020 10:31
|MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
21 Ocak 2020 10:03
|Balıkesir'de adliye yapılanmasından 10 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 09:26
|Mersin'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
21 Ocak 2020 09:24