Avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı
|21 Ocak 2020 13:59
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Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yaşam Caddesi'nde bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek davası üzerine Avukat Ş.Ö.'nün ofisine gelen müvekkil Tahir A., Abdurrahim A., Mehmet T. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile Avukat Ş.Ö., bir süre konuşmaya başladılar. Konuşmaların tartışmaya dönüşmesiyle birlikte Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T. alacak verecek davası gerekçesiyle, Avukat Ş.Ö.'ye saldırmaya başladılar. Avukat Ö. gelen saldırılara silahla karşılık verdi. Silahın ateşlenmesi sonucunda saldırgan Tahir A. bacağından yaralanırken, avukat Ö. ise gelen darbeler sonucunda kafasından yaralandı. Plazadan ses gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tahir A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Abdurrahim A., Mehmet T. ve tedavisinin ardından Tahir A.'yı gözaltına aldı. Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahıs hakkında yakalama çalışması devam ediyor.
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