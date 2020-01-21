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ABD, İncirlik'den mi çekiliyor? Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlattığını belirterek, "Amerika, Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istiyor bu nedenle de şirket işçi azaltıyor" dedi
 21 Ocak 2020 13:27
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ABD, İncirlik'den mi çekiliyor? Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlattığını belirterek, "Amerika, Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istiyor bu nedenle de şirket işçi azaltıyor" dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak'ta, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan 32'si kadın toplam 424 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harb-İş Sendikası'na ve bölge çalışmaya bildirdi. Firmaya ait 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılmasının da Amerika'nın Türkiye, Suriye ve Irak'tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi.

"TOPLU İŞÇİ KIYIMI"

Türk Harb-İş Sendikası'da, Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte Adana şubesinde basın toplantısı düzenledi. Basın bildirisini okuyan Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işten çıkartılmaların etik olmadığını belirterek, "Biz kendilerine bu ekonomik koşullarda işçi çıkartılmalarının insanları çok kötü etkileyeceğini belirttik. Bu kesinlikle kabul edilemez. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu yerde 424 kişinin iş akdini fesh edilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor" diye konuştu.

"SÖZLEŞMESİNİN SEYRİNİ ETKİLEYECBİLECEK"

ABD'li işverenin işçi çıkartmalarından vazgeçmelerini istediğini belirten Akalın, "31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz. ABD'nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak büyük işçi hareketi başlatabileceğimizi Sakarya'da yaptığımız eylemlilik kararıyla gösterdik" ifadelerini kullandı.

"ABD HÜKUMETİ ÇEKİLMEK İSTİYOR"

İşçi çıkartmalarda şirketin gösterdiği gerekçenin Amerika'nın bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, daha sonra şunları söyledi:

"Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gitmek istiyorlar. ABD hükumeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükümetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan 'ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz' dediler."
İhlas Haber Ajansı
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