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Hayvan haklarını korumayla ilgili yasa geliyor

Yeni yasa teklifinde, hayvanlara işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası var. Ayrıca çok havlayan köpek için ağızlık takma zorunluluğu geliyor
 21 Ocak 2020 13:31
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Hayvan haklarını korumayla ilgili yasa geliyor

AK Parti'nin hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak.

HAYVANA ŞİDDETE HAPİS CEZASI

Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere, ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

HAYVAN POLİSİ GELİYOR

Yeni yasal düzenlemede, hayvan polisi kurulması da öngörülüyor.

Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek.

Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, hayvanları dövüştüren ve bunun üzerinden para kazanan kişilerin de hayvan polisleri ile anında tespit edilmesi hedefleniyor.

BELEDİYE BÜTÇELERİNİN YÜZDE 1'İ HAYVANLARA

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek.

Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak.

Belediyeler ayrıca, bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak.

Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının, bu fona aktarılması da öngörülüyor.

Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek.

BARINAK, KISIRLAŞTIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ZORUNLU

Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek.

24 SAAT TAKİP

Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

APARTMANLARDA BESLENEN HAYVANLAR

Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak.

Hayvan dövüştürenlere, TCK'ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak.

HAYVAN KOLLUĞU BÜROSU

Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman, gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.
DHA
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