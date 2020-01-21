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Ölüme terk edilen köpeklere Belediye sahip çıktı

Aksaray'da soğuk havada boş araziye bırakılarak ölüme terk edilen yaklaşık 50 köpekten 2 anne, 26 yavru olmak üzere toplam 28 köpeğe Aksaray Belediyesi sahip çıktı. Veterinerler tarafından bir bir toplanan köpekler sıcak bir yuvaya kavuştu.
 21 Ocak 2020 13:49
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Ölüme terk edilen köpeklere Belediye sahip çıktı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çoğunluğu yavru yaklaşık 50 köpek soğuk havada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakıldı. Soğuktan ölen yavru köpekler için vatandaşlar yardım istedi. Aksaray'ın Eskil ilçesi Böğet köyü sınırları içerisindeki bulunan Partağıcı mevkisinde bir vatandaşın çok sayıda yavru köpek gördüğünü bildirmesi üzerine Böğet köyü muhtarı Mustafa Özkan bölgeye gitti. Bölgede yaklaşık 50 yavru ve 4 büyük olmak üzere 54 köpekle karşılaşan muhtar Özkan, çevrede yaptığı incelemede 5 tane yavru köpeğin de soğuktan öldüğünü tespit etti. Ne yapacağını bilemeyen muhtar Özkan yetkililerden yardım isterken, köpeklerin biran önce bölgeden alınarak barınağa götürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Muhtarın çağrısının ardından harekete geçen Aksaray Belediyesi ekipleri köpekleri almak için köye geldi.

Köpekler bir bir toplanıp aşılanarak yuvalarına kavuşturuldu

Köpeklerin ölüme terk edilmesi haberinden sonra harekete geçen Aksaray Belediyesi ekipleri olay yerine giderek köpeklere sahip çıktı. Veteriner hekimler Aksaray'dan yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki alana giderek köpekleri tek tek topladı. Köpekleri araca koyan veteriner hekimler daha sonra köpekleri Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada araçtan indirilen köpeklere bir bir aşıları yapıldı. Ardından yuvalarına götürülen köpekler sıcacık yuvalarında yemeklerini yedi. Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Ali Alaboyun, köpeklerin Aksaray'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Eskil ilçesine bağlı Böget Köyü yaylasında bulunduğunu söyledi. Belediye ekiplerinin 26 yavru ile 2 anne köpeği oradan alarak merkeze getirdiklerini belirten Alaboyun, "Yaylaya bırakılan köpeklerden bir kısmının da ölümleri gerçekleşmiş. Hayatta olan 26 yavru ile 2 anneye ilk müdahalelerini ve ilk aşılarını yaptık. Burada sıcak bir yuva hazırladık, mamalarını verdik. Köpeklerimizin şu anda durumları iyi. İçlerinde soğuktan olumsuz etkilenen hayvanlarımız var. Onlara da elimizden geldiği kadar müdahale yapacağız" dedi.

Köy Muhtarı Özkan ise yetkililere teşekkür ederek köpeklerin kurtulduğunu söyledi. Yaklaşık 50 adet olan köpeklerin birçoğunun arazide öldüğü tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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