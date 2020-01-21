İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
|21 Ocak 2020 13:51
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