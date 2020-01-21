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Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası

YouTuber Berkcan Güven, bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve 'Taksim Dayı' olarak tanınan Muammer Topal hakkında ilginç bir iddiada bulundu.
 21 Ocak 2020 13:52
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Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası

'Taksim Dayı' ile video çekmek istediğini söyleyen Güven'in iddiasına göre Topal'ın yeğenleri binlerce lira talep etti.

HAYATINDA İLK KEZ TAKSİM'E GİTTİ

30 yıldır İstanbul Ümraniye'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı.

Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı. Topal'ın Taksim'e gittiği anların videosu YouTube'da da trendlerde birinci sıraya yükseldi.

"VİDEO ÇEKMEK İÇİN 50 BİN TL İSTEDİLER"

YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Berkcan Güven, video çekmek için 'Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre: yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.

Kaynak: Haberler.com


Güven'den 'Taksim Dayı' iddiası: Çok para istediler
Memurlar.Net
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