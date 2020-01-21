Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu
|21 Ocak 2020 14:02
|Yazdır
BURSA'da, satın alınan mobilyaları sahibine teslim etmek için getiren iş yeri sahibi İbrahim Bülbül (25), kamyonetten indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf Sokak üzerinde bulunan bir daireye, satın alınan mobilyaları teslim etmek için gelen İbrahim Bülbül, kamyonetten indiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından tabancayla vurulan Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada da çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri, olay yerindeki otomobile isabet etti.
Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Bülbül, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde boş kovanlar buldu. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sevilmediğini' öğrenen kadın kazaya neden oldu
21 Ocak 2020 14:50
|Kardeşini silahla yaralayıp intihar etti
21 Ocak 2020 14:42
|Sobadan çıkan gazdan babaanne öldü, 3 torunu tedavi altına alındı
21 Ocak 2020 14:32
|Otoyol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu
21 Ocak 2020 13:59
|Avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı
21 Ocak 2020 13:59
|2019 yılında kaçakçılık suçlarına dev darbe
21 Ocak 2020 13:20
|Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
21 Ocak 2020 12:59
|Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
21 Ocak 2020 12:28
|Kavgaya müdahalede bulunan polisi şehit eden sanığa müebbet istendi
21 Ocak 2020 11:18
|Şehit Emniyet Müdürü'nün cinayet sanığının cezai ehliyeti tam
21 Ocak 2020 10:43