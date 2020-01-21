İran'dan Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın, ABD'ye siniri dinmiyor. İranlı milletvekili, Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar vereceğini söyledi
|21 Ocak 2020 14:16
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Kasım Süleymani suikastı ve peşinden İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla gerilimin zirveye çıktığı Orta Doğu'da bugün savrulan yeni bir tehdit bir kez daha bölgeyi sarstı.
GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMA
Reuters'ın İranlı yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurdu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıkladı.
"KİRMAN HALKINA ÖDEYECEĞİM"
Ahmed Hamza, Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili. Siyasetçi, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söyledi.
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