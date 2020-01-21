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3 yıldır kar yağmayan şehre kamyonla kar getirdiler

Trabzon'da 3 yıldır kar yağmayan Ortahisar ilçesine çocuklar için kamyonla Zigana Dağı'ndan kar getirdiler.
 21 Ocak 2020 14:20
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3 yıldır kar yağmayan şehre kamyonla kar getirdiler

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yarıyıl tatiline giren çocuklara kar sürprizi yapıldı. 3 yıldır kar yağmayan ilçede yaşayan Burak Bülbül, 2 yaşındaki kızı ve mahalledeki çocuklar için Ortahisar Belediyesi'nin ihbar hattına, "Belediyemiz tarafından mahallemize park yapılarak büyük bir eksiklik giderildi. Şimdi bu park biraz kar ile şenlense hoş olmaz mı?" yazdı. Bülbül'ün kar istediğini kırmayan Ortahisar Belediyesi, 80 km uzaklıktaki Zigana Dağı'nda toplanan karları kamyona yükledi. Yüklenen karlar, ilçedeki Çamlık Engelsiz Parkı'na getirildi. Kamyondan dökülen karları gören çocuklar ve vatandaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şaşıran çocuklar hemen kar topu oynamayan başlarken, kar hasreti çeken Trabzonlular kamyonlarla da olsa yüksek kesimlerden getirilen karın keyfini doyasıyı yaşadı. İlk defa kar gören 2 yaşındaki Hafsa Melek Bülbül'ün kar sevinci ve şaşkınlığı görülmeye değerdi.

Ortahisar Belediyesi'nin ihbar hattına yazan Burak Bülbül, kamyonla getirilen karı gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Ortahisar Belediyesi'nin ihbar hattına yazdım. Dün yazmıştım bugün bana dönüş yaptılar. Kamyon Zigana'dan yola çıktı geliyor dediler. Şaşırdım aynı zamanda mutlu oldum. Çocuklar çok mutlu oldu, oynuyorlar" dedi.

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Amiri Abdurrahman Öztürk, "Kar yağmadığı için buradaki çocuk parkına kar talep ettiler. Bizde mahalle sakinlerinin talebi üzerine çocukların oynaması için çocuklarla karı buluşturduk. 3 yıldır Trabzon'a kar düşmediği için ilk defa bu yıl böyle bir taleple karşılaştık. Çocuklar çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Duru, en son birkaç yıl önce kar topu oynadığını belirterek, "Şimdi kar geldiği için çok mutlu oldum" derken, 7. sınıf öğrencisi İbrahim Ulaş Aydoğdu ise, "Kar ayağımıza geldi. Arkadaşlarımla birlikte kar topu oynuyorum. Her yıl böyle olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğuyla birlikte parka gelerek kar topu oynayan Aysun Örseloğlu da, "Çocuklar kar bekliyordu kar ayaklarına geldi. Çocuklara tatilde en güzel sürpriz bu oldu" diye konuştu.

"Çocuklara karne hediyesi olarak Zigana Dağı'ndan bir kamyon kar getirdik"

Şehir merkezine en son karın 2016 yılında yağdığını ve çocukların kara hasret kaldığını belirten Başkan Genç, çocuklara karne hediyesi olarak Zigana Dağı'ndan bir kamyon kar getirdiklerini söyledi.

Genç, "Ara tatile girdik. Ara tatilde çocukların en büyük eğlencelerinden bir tanesi de karla oynamak. Bizim de çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi kar topu oynamak. Özellikle de ara tatilde. Hepimizin malumu son yıllarda şehrimize çok az kar yağıyor. En son 2016 yılında yoğun bir kar yağışı olmuştu. Onun dışında şehir merkezine çok az miktarda kar yağışı oldu. Yağan kar da hemen çıktı. Çocuklarımız karın keyfini doyasıya çıkaramadılar. Ve birkaç yıldır hakikaten kara hasret kaldık. Dolayısıyla çocuklarımıza karne hediyesi olarak Zigana dağından bir kar getirdik. Bu şekilde olsa da çocuklarımızı karla buluşturduk. Kar sevincini ve heyecanını yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösterdik. Umarız karne tatilinde çocuklarımız için çok hoş bir sürpriz olmuştur. Ve hayatları boyunca unutamayacakları güzel, hoş bir anı olsun istedik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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