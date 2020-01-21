Sobadan çıkan gazdan babaanne öldü, 3 torunu tedavi altına alındı
|21 Ocak 2020 14:32
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne öldü, üç torunu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Beyyurdu Mahallesi'nde oğlu Adem Yalçın'a ait evde kalan Hatice Yalçın (65) ile aynı odada kalan torunları Fatih (17), İlayda (15) ve Mehmet Yılmaz (11), sabah saatlerinde şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetinin ardından kusmaya başladı.
Bunun üzerine Adem Yalçın, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunu açmasıyla eve ulaşan sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri Fatih, İlayda ve Mehmet Yılmaz kardeşleri ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hatice Yalçın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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