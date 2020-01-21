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Kardeşini silahla yaralayıp intihar etti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde silahla ilk önce kardeşini yaralayan şahıs daha sonra kendini vurarak intihar etti.
|21 Ocak 2020 14:42
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Edinilen bilgilere göre olay, Sarkışla ilçesi Akçakışla köyünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nedim K. (57), evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K.'ye (52) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti. Kolundan yaralanan Kadim K., samanlığa kaçarak gizlendi. Daha sonra Nedim K., aynı silahı başına dayayıp yaşamına son verdi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan Kadim K., Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatına son veren Nedim K.'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
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