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'Sevilmediğini' öğrenen kadın kazaya neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon başındaki sevgilisine kendisini sevip sevmediğini soran ve "Hayır" yanıtını alınca direksiyona müdahale eden kadının neden olduğu belirtilen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
 21 Ocak 2020 14:50
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'Sevilmediğini' öğrenen kadın kazaya neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon başındaki sevgilisine kendisini sevip sevmediğini soran ve "Hayır" yanıtını alınca direksiyona müdahale eden kadının neden olduğu belirtilen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında Atatürk Caddesi'nde seyreden otomobilin, karşı şeride geçerek kamyonet ile çarpışması yer aldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların olay yerine gitmesi ve araçlardaki kişilere yardım etmeye çalışması da kaydedildi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralanan G.A'nın Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, otomobil sürücüsü M.T'ye de alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Karşılıksız aşk kazası güvenlik kamerasında

İznik'te dün, Atatürk Caddesi'nde seyreden M.T'nin idaresindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yöndeki S.B'nin kullandığı 16 H 1579 plakalı kamyonetle çarpışmış, vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.T. ve yanındaki G.A'yı İznik Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerine ifade veren otomobil sürücüsü M.T'nin, sevgilisi G.A'nın kendisine "Beni seviyor musun?" diye sorduğunu ve "Hayır" cevabını verince direksiyona aniden müdahale ederek kontrolünü kaybetmesine yol açtığını söylediği öğrenilmişti. Durumu ağır olan G.A. Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.
Anadolu Ajansı
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