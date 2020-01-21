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Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti
|21 Ocak 2020 15:12
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta Adaklı Mahallesindeki Adaklı Cami'de imamlık yapan 23 yaşındaki Muhammet Deniz, sabah namazı için camiye gelmeyince cemaatten bazıları genç imamın evine gitti.
Deniz'in evde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi
Eve gelen ekipler, Deniz'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Deniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi
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