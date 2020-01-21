Facebook 1000 kişiyi işe alacak... İşte şartları
|21 Ocak 2020 15:16
|Yazdır
Sosyal paylaşım platformu Facebook, İngiltere'deki merkezinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada bu yıl içerisinde İngiltere'de 1000 kişinin istihdam edileceği, çalışanların bir kısmının zararlı online içeriklerin tespit edilmesi alanında faaliyet göstereceği bildirildi.
Açıklamada planlama kapsamında yaklaşık 500 kişinin yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi gibi teknoloji ağırlıklı alanlarda istihdam edileceği belirtildi.
Şirketin bu planlama kapsamında İngiltere'de toplam çalışan sayısının 2020 sonunda 4 bine yükselmesi bekleniyor.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Facebook Baş Operasyon Yöneticisi Sherly Sandberg, "Bu yüksek beceri gerektiren pozisyonların çoğu, zararlı içeriklerin daha hızlı bir şekilde tespit edilerek ortadan kaldırılmasını sağlayacak yapay zekanın geliştirilmesi konusunda yardımcı olacak." ifadesini kullandı.
Facebook, 2017 yılında Molla Russell isimli bir gencin intiharının ardından tüm platformlarında zararlı içeriklerin tespit edilerek kaldırılması için daha çok yatırım yapma kararı almıştı.
Facebook bu zamana kadar Instagram dahil toplam 2,8 milyon zararlı içeriği tespit ederek platformlarından kaldırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı
21 Ocak 2020 15:23
|İran'dan Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül
21 Ocak 2020 14:16
|İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
21 Ocak 2020 10:40
|Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
20 Ocak 2020 18:08
|Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor
20 Ocak 2020 17:38
|Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor
19 Ocak 2020 16:33
|Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı
19 Ocak 2020 13:54
|Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanları serbest
19 Ocak 2020 13:40
|Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
18 Ocak 2020 22:51
|IMF'den kritik uyarı! Küresel ekonomik kriz bekleniyor
18 Ocak 2020 22:06