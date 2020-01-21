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'Gebelikte ideal kilo almak önemli'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, normal kiloya sahip bir kişinin gebelik döneminde 10-12 kilo almasının ideal olduğunu söyledi.
 21 Ocak 2020 15:14
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'Gebelikte ideal kilo almak önemli'

Gebelik süresince anne adayının aklını takılan en önemli konulardan birinin 'kaç kilo alacağım?' sorusu olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkarı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, hamilelikte ideal kilo diye bir şeyin olmadığını, gebelik döneminde alınacak kilonun hamilelik öncesi kilolarla bağlantılı olduğunu belirtti. Dr. Küçük, ilk 3 aylık dönemde, bazı gebelerde çok yoğun bulantı ve kusma görülebileceğini; bu yüzden kilo alınamama, hatta kilo verme gibi durumların yaşanabileceğine dikkati çekti. Ancak bunun endişe edilecek bir durum olmadığının da üzerinde duran Küçük, ilk 3 ay minimum kilo alımı olması veya kilo alımının durmasının normal olduğunu, hızlı kilo kaybı ve kusmalarda, doktor kontrolünde olmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Bir ay içinde 3 kg'dan fazla kilo alımı ya da sürekli kilo verme gibi bir durumların olması halinde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Küçük, "Eğer düşük kiloda gebe kalınmışsa, gebeliği boyunca anne adayının 13-18 kilo kadar almasında sakınca yoktur, fazla kilolu yada obez gebelerde ise 7 kilodan fazla alınması sağlık açısından sakıncalıdır" dedi. Önemli olanın gebelikte uygun miktarda ve düzenli şekilde kilo alarak, doğuma ideal bir kiloda girmek olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, doğumdan sonra da sağlıklı beslenip spor yaparak doğru şekilde bu kiloları verip eski forma dönülmesini önerdi.
İhlas Haber Ajansı
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