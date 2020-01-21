TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı
|21 Ocak 2020 15:19
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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