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Kaza geçiren kişinin paraları havaya saçıldı
Ankara'da karşıya geçmek için yola aniden fırlayan bir kişiye otomobil çarptı. Yola savrulan adamın cebindeki paralar etrafa saçıldı. O anda oradan geçenler hemen adamın yardımına koştu
|21 Ocak 2020 15:26
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Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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