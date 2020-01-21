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Kaza geçiren kişinin paraları havaya saçıldı

Ankara'da karşıya geçmek için yola aniden fırlayan bir kişiye otomobil çarptı. Yola savrulan adamın cebindeki paralar etrafa saçıldı. O anda oradan geçenler hemen adamın yardımına koştu
 21 Ocak 2020 15:26
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Kaza geçiren kişinin paraları havaya saçıldı

Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Trafik cezası yediği sırada araba çarptı
DHA
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