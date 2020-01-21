ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Murat Kamar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.
|21 Ocak 2020 16:18
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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kamar ve avukatı katıldı.
Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Kamar, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.
ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kamar, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Şuayip Arslan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.
Buna göre sanık Kamar'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 hapis cezası verildi.
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