İGDAŞ'tan doğalgaz faturasına taksit
|21 Ocak 2020 16:20
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İGDAŞ, doğalgaz faturalarına taksit kampanyası başlattı. Kredi kartı ile vade farksız taksit kampanyası 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.
Her kış düzenlenen kampanyaya, bu yıl 13 bankanın katıldığı bildirildi. Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
İGDAŞ sitesinde yayımlanan liste (Bankalar ve taksit şartları)
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul genelinde çevre dostu ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı tüm abonelerimize, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırıyoruz. Diğer fosil yakıtlara göre çok daha temiz ve çevreci olan doğalgaz, İstanbul'un temiz havasına sağladığı katkının yanı sıra, kullanım kolaylığıyla da yaşantımıza konfor sağlıyor.
Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak."
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