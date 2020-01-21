1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

FETÖ firarisi dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında, başka suçtan tutuklu olan sanığa, Ergenekon davasında yargılanan bazı sanıkların aleyhine beyanda bulunmasını teklif ettiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.
 21 Ocak 2020 16:25
Yazdır
FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Taner Büber müşteki, Zekeriya Öz ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kuruluşu, amacı, istihbarat ağı ve illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, mali ve hiyerarşik yapısı ile yargı ayağındaki faaliyetleri anlatıldı.

İddianamede, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir davada yargılanan müşteki Taner Büber'in 2008'de tutuklu olarak duruşma için Beşiktaş'taki adliyeye götürüldüğü, bu sırada FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün müştekiyi jandarma görevlileri aracılığıyla odasına getirttiği anlatıldı.

Şüpheli Öz'ün müşteki Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya, sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" dediği ifade edilen iddianamede, Öz'ün müştekiden, Ergenekon davasında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Sami Hoştan aleyhinde beyanlarda bulunmasını, Tarık Ümit'in bu kişilerce öldürüldüğünü söylemesini ve Doğu Perinçek aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği kaydedildi.

- ''Sen bu kafayla daha çok cezaevinde kalırsın''

İddianamede, müştekinin bu teklifi reddetmesi üzerine Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler sarfettiği dile getirilerek, Öz'ün FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında örgütün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket ettiği, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Zekeriya Öz'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Öz ile ilgili kovuşturma yapılmak üzerine son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi için Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi ve son soruşturmanın açılmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Öz, suç tarihinde birinci sınıf olduğu için Yargıtay'da yargılanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası
21 Ocak 2020 16:18		 Fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi
21 Ocak 2020 15:04
Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 13:23		 15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler
21 Ocak 2020 13:18
Eski MİT personeli, Gülen'e mektupla istihbari bilgiler vermiş
21 Ocak 2020 13:07		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde
21 Ocak 2020 12:37
Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
21 Ocak 2020 11:47		 Hücre evlerini finanse eden 15 FETÖ şüphelisine gözaltı
21 Ocak 2020 11:10
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında sona gelindi
21 Ocak 2020 11:03		 FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
21 Ocak 2020 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi16:32 - Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor16:31 - Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması16:28 - Muğla'da cezaevinde suların akmadığı iddiası yalanlandı16:27 - İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması16:25 - FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame16:23 - İşte dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi16:23 - Akşener: Seçime Tayyip Bey karar verecek16:20 - İGDAŞ'tan doğalgaz faturasına taksit16:18 - ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası
16:17 - 'Hasan Mezarcı öldü, Allah rahmet eylesin'16:16 - Şanlıurfa'da ölü çizgili sırtlan bulundu16:03 - YÖK yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında usul ve esasları yeniledi!15:26 - Kaza geçiren kişinin paraları havaya saçıldı15:23 - Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı15:19 - TBMM Genel Kurulu toplanamadı15:16 - Facebook 1000 kişiyi işe alacak... İşte şartları15:14 - 'Gebelikte ideal kilo almak önemli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
molla 2
abi 1
aklımın iplerini saldım 1
21 Gram 2
Bağırarak konuşmak 1
efsane geri döndü 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
aronya 1
Hz.İnek 2
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 2
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam