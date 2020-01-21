Muğla'da cezaevinde suların akmadığı iddiası yalanlandı
|21 Ocak 2020 16:28
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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda suların akmadığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını belirterek, bunun bir terör örgütünün kamuoyunu manipüle etme çabasının ürünü olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
Yağcı, yazılı açıklamasında, son günlerde sosyal medyada Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda suların akmadığı ve buna bağlı olarak hükümlü ve tutuklularda bazı hastalıkların yayıldığı yönünde asılsız haberlerin yaygın şekilde paylaşılarak bu konuda gündem oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.
Başsavcı Yağcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu paylaşımlar asılsızdır ve bir terör örgütünün kamuoyunu manipüle etme çabasının ürünü olduğu değerlendirilmektedir. Halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklularda herhangi bir salgın hastalık veya yaygın bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kurumun su dağıtım sistemi çalışır vaziyettedir. Tüm hükümlü ve tutuklulara su verilmektedir. Kurum mevcudunun kapasitesinin çok üzerine çıkması ve zaman içinde eskiyen sıcak su dağıtım şebekeleri nedeniyle yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için Ceza İnfaz Kurumunun sıcak su dağıtım şebekeleri yakın zamanda başlayan tadilat çalışmaları ile yenilenmektedir."
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