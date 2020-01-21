1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Mobilya sektörü yenilikçi teknolojik ürünler ile gençlerin sevdiği, yaşlıların rahat ettiği tasarımlara odaklanıyor.
 21 Ocak 2020 16:32
Yazdır
Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilya tasarımları İstanbul Mobilya Show'da sergilendi. 2020 yılında trendleri arasında mavi, mobilyalarda en çok kullanılan renk olarak dikkat çekiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde kullanılan soğutucu kumaştan yapılan yatak da ilgi odağı oldu. Düzenlenen fuarda yaz mevsiminde rahat uykuyu sağlamak amacıyla üretilen soğutucu etkili yataklar dışında kendinden hoparlörlü koltuk takımları ve tasarım açısından pratik ve kolay kullanım sunan mobilyalar dikkat çekti.

Fuarda yenilikçi mobilya konseptlerini sergileyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sektörün 2019 yılını beklenenin altında kapattığını ancak yeni yılda pozitif ivme almasını öngördüğünü söyledi. Doğan, yaptığı açıklamada 2019 yılında sektörde istedikleri büyümeyi sağlayamadıklarını vurgulayarak, "Tek haneli de olsa bir küçülme bekliyoruz. Ancak 2020 yılından çok umutluyuz. Özellikle mobilya sektöründeki KDV indirimi yüzde 8'e indirilmesi bizi çok mutlu etti. Türkiye mobilya sektöründe haksız rekabetin çok fazla oluyordu. Böylece bu durumun önlenmesi daha kolay olacak. Bu sebeple daha fazla bir büyüme bekliyoruz. Aynı zamanda ihracattaki büyümemiz de artacak" diye konuştu.

Firmanın İcra Kurulu Başkanı İsmail Doğan da, mobilyada yaptıkları bütün ürünlerde dünya trendlerini çok yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Dünya trendleriyle beraber nerelerde yenilik oluşturabiliriz. Genç nesillere ve yaşlanan nüfusa yardım ediyoruz. Hayatlarını kolaylaştıran ürünler yapıyoruz. Tasarım ekibimiz bu yönde etkili çalışmalar ortaya koydu. Örneğin yaz aylarında daha rahat uyumayı sağlayan bir yatak bulunuyor. Sıcak mevsimlere sahip ülkelerde genellikle bu tür yataklar uygun. Çok kullanışlı ve rahat koltuklar tasarladık. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler tasarlamaya çalışıyoruz. 2020 yılının trend renklerinden olan mavi rengi öne çıkıyor. Bizde yeni ürünlerimizde kullanıyoruz. Teknolojik ürünlere de oldukça önem veriyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi
21 Ocak 2020 16:23		 En çok satan iPhone modeli belli oldu
21 Ocak 2020 09:21
Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu
20 Ocak 2020 16:55		 Elon Musk 1 milyon insanı Mars'a yollayacak
20 Ocak 2020 08:00
SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti
19 Ocak 2020 21:36		 Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
19 Ocak 2020 12:00
'Mucize malzeme' ile İHA'ları güçlendirdiler
19 Ocak 2020 11:35		 Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi!
18 Ocak 2020 18:17
Deniz Kuvvetlerine yeni radar kabiliyeti
17 Ocak 2020 11:49		 Yerli ve milli savunma firmaları 'SAHA'ya çıkıyor
17 Ocak 2020 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırdı18:02 - 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı17:59 - Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti17:53 - Uzmanlar açıkladı: Kaygılanmak normal midir?17:53 - 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti17:47 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı17:45 - 'Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir'17:43 - İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti17:41 - Öğrencilere soba maşasıyla şiddete 5 müfettiş görevlendirildi17:38 - 12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu
17:36 - Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı17:31 - Bakanlık açıkladı! İşte araçların çekilmesine neden olan 9 durum17:29 - Cinnet getiren koca karısını öldürdü17:27 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:25 - Gün sonu döviz fiyatları...17:23 - KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler17:20 - Dijital parayı 'Merkezi müdahale ekibi' takip edecek17:15 - Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benden duymuş olma 1
250 gram. 1
meteliğe kurşun atmak 1
med-czr 6
olcay şahan 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
Unutursun mihribanım 5
kadın kokusu 5
ayrık otu 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam