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DSP eski genel başkan adayı, Kanal İstanbul'a destek için aracını giydirdi

Kanal İstanbul görselleri ile kapladığı aracıyla İstanbul sokaklarından dolaşan Özavcı, vatandaşlardan destek istiyor
 21 Ocak 2020 16:46
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DSP eski genel başkan adayı, Kanal İstanbul'a destek için aracını giydirdi

Demokratik Sol Parti'nin 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Kanal İstanbul'a destek olmak için Kanal İstanbul görselleriyle kapladığı otomobiliyle İstanbul'da sokak sokak geziyor. Demokratik Sol Parti(DSP)'nin 2010 yılında Genel Başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde durduğu Kanal İstanbul projesine destek olmak için Kanal İstanbul görselleriyle kapladığı otomobiliyle İstanbul'da sokak soka geziyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde durduğu ve ısrarla yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesine destek olmak için otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanal İstanbul görselleriyle kaplayarak sokak sokak dolaştığı İstanbul'da projeye destek bekliyor. Kocaeli'nde ticaret işleriyle uğraşan Erol Özavcı, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Türkiye turu yaptığını anlatarak, "Bugün de Kanal İstanbul için aracımı giydirerek İstanbul'a geldim. Kanal İstanbul projesi bir devlet projesidir. Kanal İstanbul projesi bir devlet politikasıdır. Belediye projesi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece AK Parti'nin genel başkanı değildir. Türkiye'mizin onuru ve gururudur, Cumhurbaşkanıdır. Aynı zamanda Türkiye'mizin başkomutanıdır. Bugün ülkemize, bayrağımıza, milletimize ve dışarıdaki Müslümanlara sahip çıktığı için ben Cumhurbaşkanıma destek veriyorum" dedi.


DSP eski genel başkan adayından, Kanal İstanbul'a destek

Kanalistanbul projesinin Osmanlı dönemine dayandığını söyleyen Özavcı, "Bu proje bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda karadan gemiyi yürüten Fatih'in torunudur. Bizlerde Fatih Sultan Mehmet'in torunları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden Kanal İstanbul projesine destek veriyorum" şeklinde konuştu.
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