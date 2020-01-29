Muhasebecilerin özel hizmet oranı ne kadardır?

SORU: Iyı akşamlar öncelikle ben kurumda muhasebeci olarak çalışmaktayım... Kadro derecem 6 ise özel hizmet tazminat oranım kaç olur?

CEVAP: 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli özel hizmet tazminat oranlarını gösteren II sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup 15 ve Grup 16 kısmında Muhasebeci unvanının alacağı özel hizmet tazminat oranı düzenlemiştir.

GRUP-15..........................................................................: 68 4- Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci , Kontrolör, Antrenör .: 1-4 GRUP-16...........................................................................: 60 4- Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları .........: 5,6,7

Ayrıca; III sayılı Cetvelin Diğer Tazminatlar bölümünün G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan; 1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları........................................................................................................: 50

Söz konusu düzenlemeye göre Muhasebeci unvanının kadro derecesi 1 -4 olanların 68 , 5,6,7 olanların 60 ve diğer derecelerde ise 50 olması gerekmektedir.

Belirtmiş olduğunuz parantez için hüküm genel bir olup tüm kamu kurumlarında uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda görev yapmış olduğunuz kurum yetkililerini ikna edemez iseniz İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden görüş isteyebilirsiniz.