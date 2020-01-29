1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhasebecilerin özel hizmet oranı ne kadardır?

Kamu kurumlarında muhasebeci olarak çalışanların özel hizmet tazminat oranları derecelerine göre değişmektedir.
 29 Ocak 2020 10:05
Yazdır
Muhasebecilerin özel hizmet oranı ne kadardır?

SORU: Iyı akşamlar öncelikle ben kurumda muhasebeci olarak çalışmaktayım... Kadro derecem 6 ise özel hizmet tazminat oranım kaç olur?

CEVAP: 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli özel hizmet tazminat oranlarını gösteren II sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup 15 ve Grup 16 kısmında Muhasebeci unvanının alacağı özel hizmet tazminat oranı düzenlemiştir.

GRUP-15..........................................................................: 68

4- Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör .: 1-4

GRUP-16...........................................................................: 60

4- Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları .........: 5,6,7

Ayrıca; III sayılı Cetvelin Diğer Tazminatlar bölümünün G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları........................................................................................................: 50

Söz konusu düzenlemeye göre Muhasebeci unvanının kadro derecesi 1-4 olanların 68, 5,6,7 olanların 60 ve diğer derecelerde ise 50 olması gerekmektedir.

Belirtmiş olduğunuz parantez için hüküm genel bir olup tüm kamu kurumlarında uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda görev yapmış olduğunuz kurum yetkililerini ikna edemez iseniz İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden görüş isteyebilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşçilere ilave ikramiyenin ödenme tarihi belli oldu
25 Ocak 2020 09:44		 Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
22 Ocak 2020 08:27
Ölüm yardımı, ölenin statüsüne göre değişiyor
20 Ocak 2020 07:31		 3.600'e formül aranıyor
16 Ocak 2020 07:10
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
12 Ocak 2020 06:30		 2020'de mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
09 Ocak 2020 23:13
Enflasyon farkı ile memurların aile yardımı da arttı
08 Ocak 2020 09:48		 300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri
03 Ocak 2020 17:41
2020 yılı engellilik indirim tutarları ve maaşa etkisi
02 Ocak 2020 18:04		 Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
02 Ocak 2020 12:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor
13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Deprem bölgesindeki vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek13:02 - Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilmesi kabul edilemez13:01 - Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti12:58 - 'Elazığ'da 118, Malatya'da da 20 acil yıkılacak binamız var'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tecrübe 3
olmak ya da olmamak 1
ukala insanlar 3
sevgi 1
mutlu evlilik 3
tolga ciğerci'nin haksız verilen penaltıyı kabul etmemesi 2
felaket 1
Ev erkeği 1
kobe bryant 3
sevgilinin adını dövme yaptırmak 7
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam