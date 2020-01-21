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Ordu'da domuz gribinden ölüm

Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
 21 Ocak 2020 16:58
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Ordu'da domuz gribinden ölüm

Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.
İhlas Haber Ajansı
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