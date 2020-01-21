Ordu'da domuz gribinden ölüm
Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
|21 Ocak 2020 16:58
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanlar açıkladı: Kaygılanmak normal midir?
21 Ocak 2020 17:53
|İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
21 Ocak 2020 17:43
|12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu
21 Ocak 2020 17:38
|Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu
21 Ocak 2020 17:15
|Kuzenini kırmayıp şirket devraldı, hapse girdi
21 Ocak 2020 16:54
|Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti
21 Ocak 2020 16:44
|Şanlıurfa'da ölü çizgili sırtlan bulundu
21 Ocak 2020 16:16
|Temizlik işçileri 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı
21 Ocak 2020 14:56
|Topladıkları 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere bağışladılar
21 Ocak 2020 14:41
|Ayder Yaylası Kar Festivali'ne hazırlanıyor
21 Ocak 2020 14:39