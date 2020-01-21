1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanı bioenerjiyi anlattı...

Balıkesir'in ilk ve tek bioenerji kliniğinin sahibi Özgür Aras, bioenerjinin bilimsel bir konu olduğuna dikkat çekerek, temelinin kuantum fiziğine dayandığını söyledi.
 21 Ocak 2020 17:01
Yazdır
Uzmanı bioenerjiyi anlattı...

Aras, esas itibariyle bioenerjinin hayat enerjisi anlamına geldiğini, Allah'tan gelen hayat enerjisinin temelinin bioenerjiye kaynaklık ettiğini açıkladı.

Bioenerji ile rahatsızlıkların önlenebilir olduğunu belirten Özgür Aras, bioenerji uzmanlarının ise alternatif tıp olarak değil, tıbba yardımcı olarak uygulandığını ifade etti.

Bioenerji uzmanlarının şifanın kaynağı olmadığına da dikkat çeken Aras, bioenerji uzmanlarının şifanın ileticisi olduğunu ifade etti.

"Bizim büyücülükle, falcılıkla işimiz yok" Bioenerji konusunda açıklamalarda bulunan Özgür Aras, "Bioenerji büyücülük, falcılıkla ilgisi olmayan temeli kuantum fiziğine dayalı bilimsel bir konudur. Bioenerji esas itibariyle hayat enerjisi anlamına gelmektedir. Bizim hayatta olmamızı sağlayan, kaynağı belli, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'tan gelen hayat enerjisinin temeli biyoenerjiye kaynaklık etmektedir. Bu enerji çakralar yoluyla bedenimize girmektedir. Bedenimizdeki çakralarda oluşan blokajlardan dolayı birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bioenerji uzmanı olarak biz; var olan bu enerjiye kesinlikle kaynaklık değil, aracılık ederek bedene rahat bir şekilde girmesini sağlayarak çakralarda oluşan tıkanıklığı ortadan kaldırıp, hastalıkların nedenini de ortadan kaldırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Şifanın kaynağı değil, şifanın ileticisiyiz" Bioenerjinin tamamen bilimsel bir konu olduğunu da hatırlatan Özgür Aras, "Bioenerji tamamen bilimsel bir konudur bu anlamda baktığımız zaman. Rahatsızlıkların gidişatına göre 3-4 seans olabildiği gibi 7-8 seansa da çıkabilmektedir terapi süreleri. Bioenerji bilimsel bir konudur, temeli kuantum fiziğine dayanmaktadır dedik. Bu nedenle herhangi bir alternatif tıp olarak değil, tıbba yardımcı olarak uygulamalar yapmaktayız. Bioenerji uzmanı şifanın kaynağı değil, şifanın ileticisidir. Şifanın kaynağı Şafi ismi azamıyla Yüce Allah'tır" ifadelerini kullandı. "Sağlıklı insanlara da uygulanabilir"


Bioenerji uzmanı: Şifanın kaynağı Allah'tır biz sadece aracıyız

Bioenerji terapisi ile insanların rahatladığını da ifade eden Özgür Aras, "Genel anlamda baktığımız zaman hastalığı olmayan insanların da yılda en az 3-4 seans bioenerji terapisi almasını öneririz. Çünkü bioenerji terapisi sayesinde frekansımız, modumuz yükselir. Bu da bizim auramız dediğimiz enerji kitlelerimizi daha güçlü olmasını sağlar. Bu enerjiktik bedenimiz güçlü olduğu zaman zaten otomatikman frekansımız yükselecektir. Yüksek frekansta olduğumuz için; düşük frekanslı ya da negatif enerjilere maruz kalmamış olacağız. Bu da bizi hastalıklardan koruyacaktır genel anlamda baktığımız zaman. Biz yüksek frekanslarda titreşirsek düşük frekanslı şeyler hayatımıza giremez. Bu anlamda bioenerji terapisini sağlıklı insanların da almasını öneriyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir'
21 Ocak 2020 17:45		 Konservelerdeki büyük tehlike! Ölümcül olabiliyor
21 Ocak 2020 16:49
Ekşi yoğurt yiyenler gribe yakalanmıyor
21 Ocak 2020 16:41		 'Gebelikte ideal kilo almak önemli'
21 Ocak 2020 15:14
Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi
21 Ocak 2020 12:49		 Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor
21 Ocak 2020 12:36
Ülkemiz bitkisel ilaç çöplüğüne döndü
21 Ocak 2020 09:16		 Türk bilim insanları magnezyumun ağrıyı azalttığını kanıtladı
20 Ocak 2020 11:30
Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama
18 Ocak 2020 23:11		 Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı
18 Ocak 2020 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırdı18:02 - 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı17:59 - Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti17:53 - Uzmanlar açıkladı: Kaygılanmak normal midir?17:53 - 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti17:47 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı17:45 - 'Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir'17:43 - İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti17:41 - Öğrencilere soba maşasıyla şiddete 5 müfettiş görevlendirildi17:38 - 12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu
17:36 - Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı17:31 - Bakanlık açıkladı! İşte araçların çekilmesine neden olan 9 durum17:29 - Cinnet getiren koca karısını öldürdü17:27 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:25 - Gün sonu döviz fiyatları...17:23 - KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler17:20 - Dijital parayı 'Merkezi müdahale ekibi' takip edecek17:15 - Kanaat önderi Abdülkerim Çevik yüzlerce kişinin kucaklaşmasına vesile oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gurbet 2
istemi betil 1
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 5
olcay şahan 2
ulaşgkc 2
trt 2 2
otomatik vites 9
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 2
Avustralyadaki yanginlar 1
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam