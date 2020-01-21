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Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi.
 21 Ocak 2020 17:03
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Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 296 bin 400 lira, en yüksek 298 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 297 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 328 milyon 876 bin 320,97 lira, işlem miktarı ise 4 bin 534 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 332 milyon 352 bin 58,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 296.800,00 1.558,90
En Düşük 296.400,00 1.555,70
En Yüksek 298.800,00 1.567,00
Kapanış 297.000,00 1.555,70
Ağırlıklı Ortalama 297.817,20 1.561,08
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.328.876.320,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.534,12
Toplam İşlem Adedi 55

Anadolu Ajansı
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