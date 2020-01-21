'Drift'e 6 bin 141 lira ceza ve gözaltı
Bahçelievler'de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü gözaltına alındı.
|21 Ocak 2020 17:09
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Yenibosna'da asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri U.T. ve F.T'yi yakaladı.
Sürücü U.T. ve F.T'ye drift yapmaktan 6 bin yüzkırkbirer lira para cezası kesilirken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.
Ayrıca F.T'nin kullandığı araç 2 ay trafikten men edildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
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