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KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya'da girişimci iki kadın, laboratuvar ortamında dört yıl çalışarak geliştirdikleri D vitaminli zeytinyağının üretimi için hibe desteğiyle tesis kurdu.
 21 Ocak 2020 17:23
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KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Antalya'da iki girişimci kadın, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile evli ve bir çocuk annesi eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, D vitaminli zeytinyağı üzerine çalışma yürüttü. Laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla birleştiren girişimciler, üretim yapabilmek için KOSGEB'in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalandı. Kundu Turizm Bölgesi'nde kurdukları atölyede D vitaminli zeytinyağı üreten Kıyak ile Gün, açtıkları mağazada ürünleri satışa sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ürünlerin yurt dışına da ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kıyak, AA muhabirine, gıda ve kozmetik sektörü üzerine araştırma yaptıklarını, insan sağlığına yararlı ürünler ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Kıyak, "D vitaminini sadece güneşten alabiliyoruz. Güneş yoluyla derimiz sentezleniyor. Güneşlenmek gerekiyor. Bu da her zaman olmuyor. Kimyasal ilaçların yerine D vitaminini alabileceğimiz doğal bir ürün geliştirdik." dedi.

"Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."

Avrupa'nın birçok ülkesinde D vitamininin suya, una, ekmeğe ve yağlara karıştırılarak tüketildiğine dikkati çeken Kıyak, şöyle konuştu:

"D vitaminli zeytinyağımız soğuk sıkım Ayvalık zeytinyağı. Bu yağ tek başına bile çok faydalı. Ürünü geliştirirken temel amacımız yerli üretimde yer almak ve ülkemizde bulunan malzemelerle üretmekti. Çalışmalar kapsamında çeşitli fuarlara gittik. Dubai'de ve Kuveyt'te görüşmeler yaptık. Yerli ve insan sağlığına yararlı ürünler üreterek Avrupa'ya ihraç etmek istiyoruz."

Yeni mezun gençlere örnek olmak istediklerini anlatan Kıyak, kadınların istemeleri halinde her şeyi başarabileceğini bildirdi.

Hayallerine KOSGEB ile kapı araladılar

Melika Gün ise D vitamini eksikliğini gidermek için ürün geliştirdiklerini anlattı. Bazı marketlerde ürünün satışa sunulduğuna değinen Gün, "KOSGEB hayallerimizi gerçekleştirmede kapı araladı. Kredinin çıktığını duyduğumuz gün çok mutlu olduk. İki bayan girişimci olmaktan çok gururluyuz. Tüm girişimci kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. İnşallah ortağımla çok güzel işler yapacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
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