Dijital parayı 'Merkezi müdahale ekibi' takip edecek
|21 Ocak 2020 17:20
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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile dünyanın önde gelen merkez bankalarının, dijital para birimlerinin durumunu değerlendirmek üzere ekip oluşturduğu bildirildi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, dijital para birimlerini incelemek için Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.
Ekipte yar alanların, kendi ülkelerinde dijital para deneyimlerini incelemek, bulguları paylaşmak için önemli bir misyon üstlendiklerine vurgu yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ile Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı Benoit Coeure'nin eş başkanlık yapacağı ifade edildi.
Merkez Bankaları dijital para ekibi, paraların kullanım örneklerini, sınır ötesi birlikte çalışabilirlik dahil, ekonomik, işlevsel ve teknik tasarım seçeneklerini değerlendirirken gelişmekte olan teknolojiler hakkında da bilgi paylaşımında bulunacak.
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