Gün sonu döviz fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları
|21 Ocak 2020 17:25
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9180
|5,9190
|5,9310
|5,9320
|Avro
|6,5610
|6,5620
|6,5910
|6,5920
|Sterlin
|7,6720
|7,7100
|7,7320
|7,7700
|İsviçre Frangı
|6,0930
|6,1240
|6,1160
|6,1460
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8850
|5,9450
|5,9000
|5,9600
|Avro
|6,5150
|6,5850
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,6090
|7,7580
|7,6540
|7,8150
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