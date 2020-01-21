Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 296,40 liradan tamamladı.
|21 Ocak 2020 17:27
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|296,90
|297,10
|296,20
|296,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.957,00
|1.978,00
|1.952,00
|1.973,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|270,80
|274,80
|270,00
|274,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.912,00
|1.932,00
|1.908,00
|1.928,00
|Yarım Ziynet
|956,00
|976,00
|954,00
|964,00
|Çeyrek Ziynet
|478,00
|483,00
|477,00
|482,00
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