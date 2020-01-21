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Cinnet getiren koca karısını öldürdü
Kırşehir'de, cinnet getiren koca tartıştığı eşini öldürdü. Katil zanlısı koca polisin sistemli çalışması sonrası yakalandı.
|21 Ocak 2020 17:29
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Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler parkı yanında bulunan ikametlerinde karı-koca arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan N.Ç., (47), boşandığı ama aynı evde yaşadığı eşi Alev Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 112 Tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ikametinden kaçan N.Ç. ise polisin başlattığı çalışma sonrası yakalandı. Alev Ergin'in babasından kalan emekli maaşını almak için eşinden boşandığı ama eşiyle aynı evde yaşadığı ileri sürülüyor. Mezrada yakalanan N.Ç., Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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