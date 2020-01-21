Bakanlık açıkladı! İşte araçların çekilmesine neden olan 9 durum
|21 Ocak 2020 17:31
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden araçların çekilmesine neden olan unsurlardan 9 tanesini videolu şekilde paylaştı.
Videoda, trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park, engelli sürücüler için ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleri ile belirlenmiş duraklar ve yakın alanlar...
Yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışları ile..
Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları gibi yerlerde araçların çekildiği uyarısında bulunuldu.
Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ile 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı
21 Ocak 2020 17:47
|DSP eski genel başkan adayı, Kanal İstanbul'a destek için aracını giydirdi
21 Ocak 2020 16:46
|Şentop'tan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
21 Ocak 2020 16:31
|İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması
21 Ocak 2020 16:27
|'Hasan Mezarcı öldü, Allah rahmet eylesin'
21 Ocak 2020 16:17
|İran şirketleri Türk şirketleriyle buluşacak
21 Ocak 2020 14:34
|Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sahada da masada da varız
21 Ocak 2020 13:49
|Kurtulmuş: Erken seçimi gerektirecek sebep yok
21 Ocak 2020 13:42
|Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
21 Ocak 2020 13:10
|Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış
21 Ocak 2020 12:30