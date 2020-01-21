Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı

KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN İL DIŞI NAKİLLERİ YAPILABİLİR Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı, Muş Valiliğine verdiği görüş yazısında "696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen sürekli veya geçici işçilerin kadroları isim ve il bazında vize edildiğinden, en son ihale sözleşmesindeki teşkilat ve birimdeki işler üzerinden çalışmaya devam etmeleri gerekmekte olup, hiçbir şekilde il dışına nakilleri mümkün olmamaktadır. Mümkün olduğunca her işçi kadroya geçişten önceki birimlerinde çalışmaya devam edecek, ancak işin ve işyerinin gerektirdiği zorunlu hallerde Valiliğinizce il içi yer değişikliği yapılabilecektir." dedi.