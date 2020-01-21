Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı
Siirt kent merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.
|21 Ocak 2020 17:36
|Yazdır
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "14 Ocak 2020 Salı günü il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 11 şahıs yakalanmış olup emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi üzerine; şahıslardan 2'si tutuklanmış, 9'u adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
21 Ocak 2020 18:02
|Siirt'te FETÖ'den 10 kişi gözaltına alındı
21 Ocak 2020 17:06
|Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 105 kilo esrar ele geçirildi
21 Ocak 2020 16:36
|FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame
21 Ocak 2020 16:25
|ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası
21 Ocak 2020 16:18
|Fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi
21 Ocak 2020 15:04
|Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 13:23
|15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler
21 Ocak 2020 13:18
|Eski MİT personeli, Gülen'e mektupla istihbari bilgiler vermiş
21 Ocak 2020 13:07
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde
21 Ocak 2020 12:37