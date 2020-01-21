12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu
|21 Ocak 2020 17:38
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Kaza Gercüş ilçesine bağlı Seki köy yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Bilal Yıldırım yönetimindeki 72 DP 764 plakalı araç, Seki köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanarak 12 takla attı. Kaza sonrası yaklaşık 250 metre boyunca 12 takla atarak sürüklenen aracın içinde bulunan Bilal Yıldırım ve Vedat Yıldırım taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı ucuz atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan kardeşleri kurtararak ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 12 takla attığını belirten araç şoförü Bilal Yıldırım, "Uçurumdan yuvarlandığımız zaman 12 taklaya kadar saydım. Emniyet kemerimizi takmasaydık belki şu an burada değildik" dedi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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