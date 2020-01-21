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Öğrencilere maşayla şiddete, 5 müfettiş görevlendirildi

Siirt'in Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.
 21 Ocak 2020 17:41
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Öğrencilere maşayla şiddete, 5 müfettiş görevlendirildi

13 Ocak'ta yaşanan olay, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücutlarının çeşitli yerlerini sıcak soba maşası ile yaktı. Ailelerin suç duyurusunda bulunmasının ardından A.K. açığa alındı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük tarafından görevlendirilen 5 müfettiş, incelemede bulunmak üzere köye gitti.

Öğrencileri soba ızgarasıyla döven öğretmen açığa alındı

Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
İhlas Haber Ajansı
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