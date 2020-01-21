İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
|21 Ocak 2020 17:43
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Olay sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Yabaşkul, eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Yabaşkul ile eski eşi O.Ç. sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Yabaşkul'u darbetmeye başladı. O.Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak BüşraYabaşkul'a ateş etti. Büşra Yabaşkul kanlar içerisinde yere yığıldı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VURMUŞ
Alınan bilgiye göre eski eşini önce darp edip ardından da pompalı tüfekle vuran şahıs, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren şüpheli O.Ç., Büşra Yabaşkul'u bu yüzden vurduğunu belirtti.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI
Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan ikilinin tartışma görüntüleri, eski eşini darbeden şüphelinin kadının karşı koymasına rağmen darba devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş etmesi görüldü. Öte yandan şüpheli şahsın görüntülerde eski eşini vurduktan sonra yerde tekme atmaya devam etmesi dikkat çekti. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar da yine kamera tarafından kaydedildi.
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