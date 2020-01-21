Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.
|21 Ocak 2020 17:47
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İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek'in, solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
Başkan Böcek'in, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği belirtildi.
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