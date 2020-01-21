4 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
|21 Ocak 2020 18:02
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Siirt merkezli Bingöl, Yalova, Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alınırken, aranan 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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