Yargıtay Üyesi Kodalak: Kastettiğim Almanya'daki Deniz Feneri'dir
|21 Ocak 2020 18:20
|Yazdır
Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, tanık olarak dinlendiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen bir davadaki açıklamalarının Almanya'daki Deniz Feneri e.V. ile ilgili olduğunu bildirdi.
Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen bir davada tanık olarak dinlenen Kodalak'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmaya ilişkin "Yanlış anlaşılmasın, Deniz Feneri'nde bir şey yok demiyorum." şeklinde yaptığı açıklamaları hatırlatıldı.
Derneğin açıklamasında, 2012'deki Almanya Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmada Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği hakkında takipsizlik kararının dönemin Başsavcıveklili Kodalak tarafından verildiği belirtildi.
Harun Kodalak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanık olarak dinlendiği Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davada Deniz Feneri soruşturmasına yönelik bazı ifadeler kullandığını anımsattı.
Tanıklık beyanında, "Deniz Feneri'nde bir şey yok diyemem, zaten biz dava açmıştık." şeklinde ifadelere yer verdiğini aktaran Kodalak, "Burada kastettiğim Deniz Feneri, Türkiye'deki Deniz Feneri değildir Almanya'daki Deniz Feneri'dir. Biz Almanya'daki Deniz Feneri'nin eylemlerinden dolayı dava açtık. Türkiye'deki Deniz Feneri'nin eylemlerinden dolayı takipsizlik kararı verdik. Türk Deniz Feneri Derneğinin yaptığımız incelemede kanuna, hukuka aykırı eylemini tespit etmedik." ifadesini kullandı.'FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir'
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
21 Ocak 2020 18:02
|Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı
21 Ocak 2020 17:36
|Siirt'te FETÖ'den 10 kişi gözaltına alındı
21 Ocak 2020 17:06
|Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 105 kilo esrar ele geçirildi
21 Ocak 2020 16:36
|FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame
21 Ocak 2020 16:25
|ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası
21 Ocak 2020 16:18
|Fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi
21 Ocak 2020 15:04
|Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
21 Ocak 2020 13:23
|15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler
21 Ocak 2020 13:18
|Eski MİT personeli, Gülen'e mektupla istihbari bilgiler vermiş
21 Ocak 2020 13:07