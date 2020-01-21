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Yargıtay Üyesi Kodalak: Kastettiğim Almanya'daki Deniz Feneri'dir

Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, tanık olarak dinlendiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen bir davadaki açıklamalarının Almanya'daki Deniz Feneri e.V. ile ilgili olduğunu bildirdi
 21 Ocak 2020 18:20
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Yargıtay Üyesi Kodalak: Kastettiğim Almanya'daki Deniz Feneri'dir

Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, tanık olarak dinlendiği Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen bir davadaki açıklamalarının Almanya'daki Deniz Feneri e.V. ile ilgili olduğunu bildirdi.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen bir davada tanık olarak dinlenen Kodalak'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmaya ilişkin "Yanlış anlaşılmasın, Deniz Feneri'nde bir şey yok demiyorum." şeklinde yaptığı açıklamaları hatırlatıldı.

Derneğin açıklamasında, 2012'deki Almanya Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmada Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği hakkında takipsizlik kararının dönemin Başsavcıveklili Kodalak tarafından verildiği belirtildi.

Harun Kodalak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanık olarak dinlendiği Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki davada Deniz Feneri soruşturmasına yönelik bazı ifadeler kullandığını anımsattı.

Tanıklık beyanında, "Deniz Feneri'nde bir şey yok diyemem, zaten biz dava açmıştık." şeklinde ifadelere yer verdiğini aktaran Kodalak, "Burada kastettiğim Deniz Feneri, Türkiye'deki Deniz Feneri değildir Almanya'daki Deniz Feneri'dir. Biz Almanya'daki Deniz Feneri'nin eylemlerinden dolayı dava açtık. Türkiye'deki Deniz Feneri'nin eylemlerinden dolayı takipsizlik kararı verdik. Türk Deniz Feneri Derneğinin yaptığımız incelemede kanuna, hukuka aykırı eylemini tespit etmedik." ifadesini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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