1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü 123 binin üzerinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
 21 Ocak 2020 18:25
Yazdır
Borsa günü 123 binin üzerinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 936,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ulaştırma oldu.

BİST 100 endeksi gün içinde en düşük 121.504,10 puanı gördükten sonra gün içi rekor seviye olan 123.804,00 puana yükseldi. Kapanışa yakın hafif gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın veri takviminin zayıf olduğunu, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüse ilişkin haber akışıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin ve İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek olası önemli açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Teknik olarak, 124.200 ve 125.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 122.500 seviyesinin ise destek konumunu koruduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor
21 Ocak 2020 19:04		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
21 Ocak 2020 17:27
Gün sonu döviz fiyatları...
21 Ocak 2020 17:25		 Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi
21 Ocak 2020 17:03
Borsa İstanbul'dan yeni bir rekor daha!
21 Ocak 2020 16:52		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
21 Ocak 2020 13:11
Çeyrek altın ne kadar?
21 Ocak 2020 12:44		 Gün ortası döviz fiyatları
21 Ocak 2020 12:11
Gram altın 298 lira seviyelerinde
21 Ocak 2020 10:57		 Dolar güne yükselişle başladı
21 Ocak 2020 09:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - 'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'19:48 - Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u tahtından etti19:44 - 2 metrekarelik dükkanında yıldızlara hizmet veriyor!19:40 - İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi19:36 - Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi sürüyor19:32 - Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı19:28 - İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti19:24 - Emekli polis evinde ölü bulundu19:20 - Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık19:18 - Timsah Adası turizme kazandırılacak
19:15 - Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfa kayyum atandı19:14 - Uyuşturucuyla mücadele toplantısı 922 ilçede yapılacak19:12 - Antalya BB, Konyaaltı Sahil İşletme İhalesi'ni iptal etti19:10 - Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili başsavcılıktan açıklama19:06 - İBB şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu19:04 - Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor19:02 - Fenerbahçeli Vedat Muriqi, PFDK'ye sevk edildi19:00 - Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hürriyet 2
zorba 2
aronya 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
benden duymuş olma 1
lucy 1
olcay şahan 2
İlk Kurşun 2
molla 2
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam