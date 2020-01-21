Borsa günü 123 binin üzerinde tamamladı
|21 Ocak 2020 18:25
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 936,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile ulaştırma oldu.
BİST 100 endeksi gün içinde en düşük 121.504,10 puanı gördükten sonra gün içi rekor seviye olan 123.804,00 puana yükseldi. Kapanışa yakın hafif gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 123.556,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.
Analistler, yarın veri takviminin zayıf olduğunu, Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüse ilişkin haber akışıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin ve İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek olası önemli açıklamaların takip edileceğini kaydetti.
Teknik olarak, 124.200 ve 125.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 122.500 seviyesinin ise destek konumunu koruduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor
21 Ocak 2020 19:04
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
21 Ocak 2020 17:27
|Gün sonu döviz fiyatları...
21 Ocak 2020 17:25
|Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi
21 Ocak 2020 17:03
|Borsa İstanbul'dan yeni bir rekor daha!
21 Ocak 2020 16:52
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
21 Ocak 2020 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Ocak 2020 12:44
|Gün ortası döviz fiyatları
21 Ocak 2020 12:11
|Gram altın 298 lira seviyelerinde
21 Ocak 2020 10:57
|Dolar güne yükselişle başladı
21 Ocak 2020 09:52