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Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor

Gün içinde en düşük 121.804,10 puanı, en yüksek 123.804,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 297 bin liraya yükseldi
 21 Ocak 2020 19:04
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Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 936,33 puan artarak 123.556,10 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puana indi. Gün içinde en düşük 121.504,06 puanı, en yüksek 123.804,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,37 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 149.678,67 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 112'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.556,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.556,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 297 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9149 lira, satışta 5,9386 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8938 lira, satışta 5,9174 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1095, sterlin/dolar paritesi 1,3050, dolar/yen paritesi de 109,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65 dolardan işlem görüyor.
Anadolu Ajansı
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