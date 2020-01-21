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İBB şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu

Seçimin bitmesiyle birlikte polemiklerin kaynağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı.
 21 Ocak 2020 19:06
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İBB şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu

Seçimin bitmesiyle birlikte polemiklerin kaynağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı. Hastane inşaatı yüzde 90'lara ulaşmasına rağmen hastanenin çevredeki yollara bağlayacak olan yol inşaatları önce yavaşlatıldı sonra da tamamen durduruldu. Duran inşaat çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Kayaşehir halkının çektiği sıkıntı havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Merkezi hükümet bana yardım etmeli, birlikte büyük projeleri bitirmeliyiz" şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen tamamlandığında İstanbul'un en büyük hastanesi olacak olan Başakşehir Devlet Hastanesi'nin yol inşaatlarını durdurduğu ortaya çıktı.

Katıldığı bir Televizyon programında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Haziran ayında Başakşehir İlçesinde bulunan Kayaşehir'de yaptığımız hastaneyi açacağız; ancak mevcut İBB yönetimi önceki yönetim tarafından projendirilen hastane çevresinde bulunan yol inşaatlarını durdurdu" açıklamasında bulunmuştu. İnşaatı tamamen duran ve bu nedenle Başakşehir ve Kayaşehir halkını tamamen çileye mahkum eden yol inşaatları havadan görüntülendi. Yol inşaatı nedeniyle kapatılan yollara alternatif bulunmadığını söyleyen vatandaşlar hastane açıldığında ise yaşanacak keşmekeşi tahmin dahi edemediklerini dile getirdiler. Bu arada yolun yapılması planlanan güzergahta çalışma olmadığı için toprak kayması meydana gelmesi bölgeyi iyice içinden çıkılmaz bir çözümsüzlüğe itti. Toprak kaymasının meydana geldiği alanlar ve duran yol çalışmaları bölgedeki keşmekeşi gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili olarak bölgede gayrimenkul danışmanlığı yapan Fuat Kesim " Kayaşehir bölgesinde yapılan yatırımlar bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak bu yatırımlar yapılırken kullandığımız alternatif yolumuz kapatıldı. 3 yıldır o yolumuz kapalı. Bunun yüzünden fazladan 7-8 kilometre yol kat ediyoruz, ulaşımımız oldukça zor. Şehrin merkezi olan 1. ve 2. etaba ulaşamıyoruz. Araçları olmayanlar karşı tarafa geçemiyorlar dolmuşlar yolu çok uzatıyor, bu yüzden mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

İş hayatını 5 yıldır Başakşehir'de yürüttüğünü söyleyen Ayet Aydın ise "Bahçetepe yerleşim yerinin yeni kapısının önünde indiriyorlardı yol açık olduğu zaman. Şimdi yol yapılsa bizim için daha iyi olur hayatımız kolaylaşır. Yolu kapattıklarından sonra başka bir yerde toplu taşımadan inen yaşlı bir amca ile 16 yaşındaki genç öldü. Yolun karşısından geçerken hem insanların hem hayvanların canı tehlikede. Bunun için bir an önce çözüm bulmalarını diliyoruz. Belediyeden çalışan arkadaşlarımıza sürekli bu sıkıntılarımızı söylüyoruz" dedi.

Başakşehir'de esnaflık yapan İrfan Koç ise, "O yolun yapılmadığını biliyorum. Geçen gün bende karşı tarafa Cuma namazını kılmak için geçtiğimde dolaşarak baya bir sıkıntı yaşadım. Yolun bir an önce yapılıp kullanıma açılmasını isterim. Engel teşkil ediyor bu yolun yapılmaması. Bence vatandaş sıkıntı çeksin diye yapmıyorlar" diye konuştu.

Kapatılan yolların tamamlanmaması kendilerine büyük çile kaynağı olduğunu dile getiren Gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Hüseyin Kafalı, " Hastane inşaatı sebebi ile kapatılan bu yoldan dolayı çok mustaribiz. 200 metrelik bir yerden gitmektense 4-5 kilometrelik bir yol kat ediyoruz, çamurun toprağın içinde arabamız kayıyor. Bu ara yolun yapılması çok uzun sürdü. Bu zamana kadar çoktan bu yolu yapmaları gerekiyordu. Bizim için büyük çile, burada oturan binlerce insan bu konudan mağdur" ifadelerini kullandı.

Yolun yapılmadığı için çevrede oturan vatandaşların büyük sıkıntı çektiğini vurgulayan Ahmet Saat, " Buradaki insanlara bu kadar çile yaptırmasalardı. Ben daha önceleri 2. etapta oturuyordum yol açık olduğu zaman kavşağın oradan minibüsler geçiyordu tabi böylece işe daha hızlı gidip geliyorduk" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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