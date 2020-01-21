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Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfa kayyum atandı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir heyetin bugün bir tutanak ile Bilim sanat Vakfının yönetimine el koyduğu iddia ediliyor.
 21 Ocak 2020 19:15
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Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfa kayyum atandı

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Davutoğlu'yla özdeşleşen Bilim Sanat vakfına, kayyum atandı.

Vakfa kayyum atanmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Çocuk vakfı kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, gazeteci Adem Özköse, Gazeteci Yazar Cemile Bayraktar, vakfa kayyum atanmasına, bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.
Memurlar.Net
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