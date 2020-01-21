Timsah Adası turizme kazandırılacak
|21 Ocak 2020 19:18
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Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu ve Hoynat Adası'ndan sonra Timsah Adası'nın da turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan ilçeye bağlı Belicesu Mahallesi'ndeki adanın, kumsalı ise halk plajı olarak kullanılıyor.
Fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine ada, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
'DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR'
Denizle iç içe ilçedeki Yason Burnu yarımadası ve Hoynat Adası'nın da yoğun ilgi gördüğünü, aynı güzergahta yer alan Timsah Adası'nın ise, son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Yason burnu ve çevresi ile kıyı şeridimizde sit alanı olan yerler var. Bu nedenle bu adalar bozulmadı, doğal güzelliğini halen koruyor. Güzelliği ile de büyülüyor. Buralarda çevre düzenlemesi yaparak yörenin cazibesini artıracağız. Her geçen gün kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Böyle güzel yerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Perşembe'de bulunan jeolojik bir oluşumla timsahı andıran Timsah Adası'nı da turizme kazandıracağız" dedi.
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