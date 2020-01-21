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İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi

İBB Başkanı İmamoğlu, ünlü popçu Tarkan'ın İBB'ye yaptığı imar talebiyle ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Her vatandaş gibi talebi değerlendirilir ama ben de olayı basından okudum. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmaz" dedi.
 21 Ocak 2020 19:40
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İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü popçu Tarkan Tevetoğlu'nun İBB Meclisi'ne taşınan imar talebiyle ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir. Hiç kimsenin ayrıcalığı olmaz" dedi.

TARKAN'IN İMAR İSTEĞİ: HİÇ KİMSENİN AYRICALIĞI OLMAZ

Ekrem İmamoğlu, Tarkan'ın İBB meclisine gelen imar planı isteğine ilişkin soruya ise "Öyle bir plan tadilatı talebi geçmişte olmuş, şimdi de var diye basından sabah okudum. Ama bir bilgim yok. Varsa her vatandaş gibi talebi değerlendirilir, bakılır. Dediğim gibi hiç kimsenin ayrıcalığı olmaksızın hukuksal zeminde şehir düzeni içinde kime ne hukuken verilebiliyorsa aynı değerde aynı kararda insanlara bakış açımız vardır. Ama ben de basından okudum" yanıtını verdi.

13 yıldır imar izni alamayan Tarkan'ın dosyası yeniden İBB Meclisi'nde

TARKAN'IN 13 YILLIK İMAR TALEBİ

Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu HİTT Müzik Prodüksiyon Tanıtım Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, altıncı kez başvurusunu tekrarladı.

İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu teklifi uygun görmedi ve bu şekilde raporunu hazırlayarak Meclis'e sundu. Ancak rapor, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi. Dosyanın neden geri çekildiğine ilişkin Meclis'e bir açıklama yapılmazken, Tarkan'ın şirketi tarafından belediyenin kabul edebileceği yeni bir teklifin sunulmuş olabileceği belirtiliyor.

TARKAN NE İSTİYOR?

Tarkan, 5 bin 283 metrekare olan arazinin imar planlarında bin 720 metrekaresinin çocuk bahçesi, bin 150 metrekaresinin yol alanı olarak ayrıldığını, son değişiklikler ile terk oranının yüzde 81'e çıktığını, kendisine 980 metrekare kaldığını iddia ederek, mağduriyetinin giderilmesini istemişti. Söz konusu arazinin 2 bin 686 metrekarelik kısmına ticaret alanı hakkı olan imar izin verilmesini talep etmişti.
DHA
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