Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u tahtından etti

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sefirin Kızı, ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla sosyal medyanın da trend başlıkları arasına girmeyi başardı.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar'ın daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdasını konu alan dizi, ilk 4 bölüm sonunda Çukur'un ardından ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Sefirin Kızı, geçtiğimiz akşam yayınlanan 5. bölümü ile zirveyi kaptı. Dizi, reytinglerde üç kategoride de zirvede yer alarak Çukur'u tahtından etti.

İşte 20 Ocak 2020 reyting sonuçları:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 10 PROGRAM

1 SEFİRİN KIZI STAR

2 ÇUKUR SHOW

3 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

4 SEFİRİN KIZI (ÖZET) STAR

5 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW

8 YASAK ELMA FOX

9 ZALİM İSTANBUL KANAL D

10 ÇUKUR (ÖZET) SHOW

AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM

1 SEFİRİN KIZI STAR

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX

3 ÇUKUR SHOW

4 YASAK ELMA FOX

5 SEFİRİN KIZI (ÖZET) STAR

6 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

7 ZALİM İSTANBUL KANAL D

8 ÇUKUR (ÖZET) SHOW

9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER ATV

ABC

1- SEFİRİN KIZI

2- FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

3- ÇUKUR

4- SEFİRİN KIZI ÖZET

5- YASAK ELMA

6- ZALİM İSTANBUL

7- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

8- YASAK ELMA ÖZET

9- ESRA EROL'DA

10- ÇUKUR ( ÖZET)