Van'da ihale'ye fesat karıştıran 6 şüpheli tutuklandı
Van'da bazı kurum kantinlerinde ihale ve mal alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli cezaevine gönderildi.
|21 Ocak 2020 19:56
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Van'da bazı kurum kantinlerinde ihale ve mal alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kurum kantinlerinde ihale ve mal alımlarında usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i kamu personeli olmak üzere 4 zanlı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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